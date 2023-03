Ricorso Juve ' accuse cambiate | violato giusto processo'

(Di venerdì 3 marzo 2023) "La corte federale di appello ha utilizzatgo elementi probatori dell'inchiesta penale per creare in realtà un fatto illecito nuovo a carico dei deferiti": e' questo uno dei nove punti chiave nelle 99 ...

... e' questo uno dei nove punti chiave nelle 99 pagine delal Collegio di Garanzia contro la penalizzazione di 15 punti per il processo plusvalenze, del quale l'ANSA ha preso visione. ...È uno dei punti fondamentali deldel club bianconero al Collegio di garanzia contenuto. Lasottolinea che la condanna si lega a un'"infrazione mai contestata" e la valuta infondata ...... sono tifosissimo del Napoli' 'Plusvalenze non alterano il risultato' L'agenzia ANSA ha pubblicato alcuni stralci deldei bianconeri: secondo quanto affermano gli avvocati della, le ...

Abodi: "Ricorso Juventus al Collegio di Garanzia Percorso sia trasparente" Tuttosport

L’obiettivo del club, che ritiene la sanzione totalmente ingiusta, è quella di ottenere l’annullamento integrale della punizione. La Roma punta all’annullamento totale della squalifica di José Mourinh ...Dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica in Serie A, e la lotta per le coppe europee gravemente compromessa, la Juventus affila le armi per l'appello, nella speranza che ...