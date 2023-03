Ricominciare e ricucire Le ragioni di Meloni ad Abu Dhabi

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 marzo 2023) Partenariato strategico, accordo di cooperazione di matrice energetica accanto alla consapevolezza che i Paesi del Golfo rappresentano un interlocutore naturale per l’Italia che cerca, da un lato, nuove opportunità per le sue imprese e, dall’altro, una più costante densità geopolitica. Dopo Nuova Delhi Giorgiaè in visita ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti, assieme al vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In attesa dell’incontro previsto per sabato mattina con il Presidente degli Eau Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, il premier ha incontrato il ministro dell’Industria e della Tecnologia avanzata e presidente designato della COP28, Sultan Al Jaber. Oltre alla firma della cooperazione rafforzata nell’ambito della Cop28, verrà siglato un accordo fra Eni e Adnoc che coprirà molteplici ambiti della transizione energetica. Per ...