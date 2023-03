Ricky Portera: età, moglie, figli e biografia del chitarrista (Di venerdì 3 marzo 2023) Il chitarrista Ricky Portera (pseudonimo di Vincenzo Portera) è nato a Messina il 12 maggio 1954 e ha 68 anni di età. Ricky Portera età, moglie, figli Ricky Portera ha avuto due figlie. In una intervista a Rolling Stone ha raccontato uno scorcio del suo matrimonio finito dopo 4 anni: “Ho sempre detto che non mi sarei sposato, invece è successo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Il(pseudonimo di Vincenzo) è nato a Messina il 12 maggio 1954 e ha 68 anni di età.età,ha avuto duee. In una intervista a Rolling Stone ha raccontato uno scorcio del suo matrimonio finito dopo 4 anni: “Ho sempre detto che non mi sarei sposato, invece è successo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #LucioBattisti e #LucioDalla in compagnia di @ernieassa, Gianni Dall’Aglio, Dario Baldan Bembo, Ricky Port… - robertaselli77 : RT @altrogiornorai1: Ricorderemo #LucioBattisti e #LucioDalla in compagnia di @ernieassa, Gianni Dall’Aglio, Dario Baldan Bembo, Ricky Port… - altrogiornorai1 : Ricorderemo #LucioBattisti e #LucioDalla in compagnia di @ernieassa, Gianni Dall’Aglio, Dario Baldan Bembo, Ricky P… - LoftCultura : Omaggio a Lucio Dalla con Ricky Portera, i Futura, il 9 marzo al teatro Jolly -