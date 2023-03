Ricetta Fiori Di Zucchine (Di venerdì 3 marzo 2023) Ingredienti: – 10 Fiori di Zucchine – 100g di ricotta fresca – 50g di parmigiano grattugiato – 1 uovo – 50g di farina – Olio extravergine d’oliva – Sale e pepe q.b. Preparazione: 1. Pulisci i Fiori di Zucchine delicatamente con un tovagliolo umido. 2. In una ciotola, mescola la ricotta fresca con il parmigiano grattugiato e l’uovo. 3. Aggiungi sale e pepe a piacere. 4. Con un cucchiaino riempi delicatamente i Fiori di Zucchine con il composto di ricotta. 5. In un piatto fondo, versa la farina e passa delicatamente i Fiori di Zucchine ripieni nel piatto per coprirli di farina. 6. In una padella antiaderente, scaldare abbondante olio extravergine d’oliva e friggere i Fiori di Zucchine ripieni fino a doratura. 7. Scolare ... Leggi su 20migliori (Di venerdì 3 marzo 2023) Ingredienti: – 10di– 100g di ricotta fresca – 50g di parmigiano grattugiato – 1 uovo – 50g di farina – Olio extravergine d’oliva – Sale e pepe q.b. Preparazione: 1. Pulisci ididelicatamente con un tovagliolo umido. 2. In una ciotola, mescola la ricotta fresca con il parmigiano grattugiato e l’uovo. 3. Aggiungi sale e pepe a piacere. 4. Con un cucchiaino riempi delicatamente idicon il composto di ricotta. 5. In un piatto fondo, versa la farina e passa delicatamente idiripieni nel piatto per coprirli di farina. 6. In una padella antiaderente, scaldare abbondante olio extravergine d’oliva e friggere idiripieni fino a doratura. 7. Scolare ...

