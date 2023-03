Ricercato per tentato omicidio, era su un volo tra i supporter georgiani di Kvaratskheila (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra su un volo charter, tra supporter georgiani del calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskheila giunti in città per assistere alla partita Napoli-Lazio. Ma in realtà era Ricercato per aver tentato di uccidere due cittadini greci. E’ stato arrestato dall’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Capodichino, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, Narimanidze Irakli, 38enne georgiano, condannato, con sentenza esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria greca nell’ottobre del 2012, a 10 anni di reclusione per tentato omicidio. L’uomo era stato individuato nell’ambito delle attività preventive svolte dalla Polizia di Frontiera Aerea finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale sul volo proveniente da Tiblisi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra su uncharter, tradel calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskheila giunti in città per assistere alla partita Napoli-Lazio. Ma in realtà eraper averdi uccidere due cittadini greci. E’ stato arrestato dall’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Capodichino, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, Narimanidze Irakli, 38enne georgiano, condannato, con sentenza esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria greca nell’ottobre del 2012, a 10 anni di reclusione per. L’uomo era stato individuato nell’ambito delle attività preventive svolte dalla Polizia di Frontiera Aerea finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale sulproveniente da Tiblisi ...

