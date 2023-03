Riccardo Visconti, esordio in Nazionale italiana basket: “Che emozione!” (Di venerdì 3 marzo 2023) Una buonissima stagione con Carpegna Prosciutto Pesaro e, adesso, l’esordio ufficiale nella Nazionale italiana di basket di Gianmarco Pozzecco. È un momento davvero positivo per Riccardo Visconti che ha giocato la sua prima partita in azzurro in occasione delle Qualificazioni al Mondiale contro l’Ucraina. Ecco cosa pensa il ventiquattrenne. Le parole di Riccardo Visconti dopo l’esordio in Nazionale italiana basket contro l’Ucraina (Credit foto – LBA)“Francamente non mi sono mai posto il problema perché da sempre sono abituato a lavorare duro per migliorare e guadagnarmi ciò che ottengo col sudore – ha detto Riccardo Visconti a Il Corriere dello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Una buonissima stagione con Carpegna Prosciutto Pesaro e, adesso, l’ufficiale nelladidi Gianmarco Pozzecco. È un momento davvero positivo perche ha giocato la sua prima partita in azzurro in occasione delle Qualificazioni al Mondiale contro l’Ucraina. Ecco cosa pensa il ventiquattrenne. Le parole didopo l’incontro l’Ucraina (Credit foto – LBA)“Francamente non mi sono mai posto il problema perché da sempre sono abituato a lavorare duro per migliorare e guadagnarmi ciò che ottengo col sudore – ha dettoa Il Corriere dello ...

