Ribelli diplomatici” | i nuovi imprenditori nell’era dei più grandi cambiamenti tecnologici 

(Di venerdì 3 marzo 2023) Cciaa udineCon l’introduzione del presidente della Regione Massimiliano Fedriga si è aperta la seconda giornata, quella conclusiva, di Open Dialogues for Future, la due-giorni di confronti e dibattiti organizzata dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine con la collaborazione di The European House – Ambrosetti, sostenuta anche dalla Fondazione Friuli e patrocinata da Unioncamere, Regione Fvg e Comune di Udine. L’innovazione nell’economia e nel lavoro – e come adattare il business aicosì rapidi e radicali che le nuove tecnologie stanno portando alla società – sono stati i temi trattati dal primo panel di esperti della mattina. Con il direttore scientifico di Odff Federico Rampini, hanno approfondito il tema David Gram (Co-Fondatore di Diplomatic Rebels; già Direttore per l’Innovazione, LEGO), Carl Benedikt Frey (Oxford Martin Citi Fellow e Direttore del ...

Al culmine di due intense settimane di scambiche hanno visto protagonista il ... quando Riyadh aveva appoggiato finanziariamente e militarmente una fazione dei "" armati anti - ...In caso di fallimento degli sforzi, ha il potere di intraprendere operazioni di ...della popolazione civile dai combattimenti tra le forze lealiste a Muammar Gheddafi e le forze...... accusato di sostenere i. L'UA ha rinviato nel 2020 i piani per finanziare le operazioni di ... Tuttavia idelle tre nazioni del Sahel sono stati ad Addis Abeba a spingere per la ...

Emirati e India, la “missione-Difesa” di Meloni dopo le crisi diplomatiche degli anni scorsi Il Sole 24 ORE

Unità della Royal Navy, la marina britannica, hanno sequestrato il 23 febbraio scorso, durante attività di pattugliamento nel golfo dell'Oman, un carico di armi di fabbricazione iraniana dirette - sec ...I droni “kamikaze” o droni “killer” rappresentano una minaccia per l’equilibrio geostrategico, dal momento che paesi come l’Iran producono e distribuiscono alle fazioni ribelli per alimentare le guerr ...