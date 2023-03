Revocato il divieto di trasferta al Lecce | saranno in 4000 a San Siro

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 3 marzo 2023) Il, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il dietrofront suldiper i tifosi giallorossi, che potranno dunque essere presenti allo stadio Giuseppe Meazza domenica pomeriggio per seguire l’incontro tra l’Inter e la squadra pugliese. Inizialmente la Questura di Milano aveva imposto ildiper i tifosi delmotivando la decisione in quanto poteva esserci il “pericolo di azioni violente tra tifoserie”. Quest’oggi, grazie ad un ricorso al Tar della squadra salentina, la decisione è stata annullata e quindi i tifosi delpotranno andare a Milano per seguire la propria squadra. I biglietti per il settore ospiti di Sanerano già esauriti da tempo e la decisione del Questore del capoluogo lombardo ...