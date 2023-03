Reporter d' inchiesta e copertura | vi racconto come ci si difende dalle reazioni violente

C'è unadella Procura che non riguarda noi. Se e quando saremo chiamati a dare la nostra versione atti alla mano, brogliacci etc, noi riferiremo'. E poi ricorda che quel giorno 'c'era mare ...Lo ha detto Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, intervenendo àRadio anch'Iò, in merito all'condotta dalla procura di Bergamo sulla gestione dell'emergenza Covid, che ipotizza il ...🔊 Ascolta l'articolo L'sul Covid a Bergamo ha portato all'indagine di 19 persone, tra cui Conte, Speranza, Fontana e Gallera. L'indagine si concentra su tre filoni: la mancata zona rossa, il piano pandemico e l'...

Ordine e Fnsi protestano: “Inchiesta Covid a Bergamo, informazioni ... ProfessioneReporter

Rajae Bezzaz, docente del corso di videogiornalismo di inchiesta alla Newsroom Academy e inviata di Striscia la Notizia, racconta cosa fare se si viene scoperti quando si lavora sotto copertura ...Tre giorni fa, il giornalista indipendente russo Ivan Safranov ha sentito ancora più freddo del solito: è stato trasferito da Lefortovo, carcere-inferno di Mosca di staliniana memoria, nella prigione ...