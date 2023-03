Renzi: “Schlein non potrà fare peggio di Letta. Per noi è il risultato migliore, ora si spalanca il centro” (Di venerdì 3 marzo 2023) “fare peggio di Enrico è tecnicamente quasi impossibile”. A parlare, ironico e insidioso, è Matteo Renzi in una intervista a tutta pagina sul Giornale. Il leader di Italia Viva, che sogna il terzo polo moderato, gongola per l’esito delle primarie dem. Smentisce di aver brindato alla notizia delle vittoria di Elly Schlein, ma ammette che politicamente è il risultato migliore. Renzi: la sinistra di ricompatta e lascia spazio a noi “La sinistra si ricompatta su posizioni estremiste lasciando a noi e a Forza Italia lo spazio politico centrale”. Analogia tra la neo segretaria del Pd e il Renzi rottamatore di quasi 10 anni fa5? Ma quando mai. «Se mai ci sono evidenti differenze”, dice il Matteo nazionale. “Quanto ai risultati, glielo dico il prossimo anno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) “di Enrico è tecnicamente quasi impossibile”. A parlare, ironico e insidioso, è Matteoin una intervista a tutta pagina sul Giornale. Il leader di Italia Viva, che sogna il terzo polo moderato, gongola per l’esito delle primarie dem. Smentisce di aver brindato alla notizia delle vittoria di Elly, ma ammette che politicamente è il: la sinistra di ricompatta e lascia spazio a noi “La sinistra si ricompatta su posizioni estremiste lasciando a noi e a Forza Italia lo spazio politico centrale”. Analogia tra la neo segretaria del Pd e ilrottamatore di quasi 10 anni fa5? Ma quando mai. «Se mai ci sono evidenti differenze”, dice il Matteo nazionale. “Quanto ai risultati, glielo dico il prossimo anno ...

