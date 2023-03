Registrazione contratti preliminari di compravendita: dal 7 marzo si fa tutto via web (Di venerdì 3 marzo 2023) Registrazione contratti preliminari di compravendita: con la pubblicazione del comunicato stampa del 1° marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha informato i cittadini che a partire dal 7 marzo tutte le operazioni possono essere effettuate via web. Tra qualche giorno, dunque, sarà possibile procedere con la Registrazione dei contratti preliminari di compravendita direttamente online, senza doversi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023)di: con la pubblicazione del comunicato stampa del 1°2023 l’Agenzia delle Entrate ha informato i cittadini che a partire dal 7tutte le operazioni possono essere effettuate via web. Tra qualche giorno, dunque, sarà possibile procedere con ladeididirettamente online, senza doversi ... TAG24.

