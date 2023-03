Regione Puglia ed Emilia si allungano il mandato? Meloni impugna la legge di Emiliano ma pronto il 2º blitz (Di venerdì 3 marzo 2023) Come il governo ha impugnato la legge della Regione Puglia, che allunga dai 6 ai 10 mesi la durata del Consiglio Regionale (deve durare massimo 5 anni), ora potrebbe impugnare la legge omologa dell’Emilia Romagna di Stefano Bonaccini.... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 marzo 2023) Come il governo hato ladella, che allunga dai 6 ai 10 mesi la durata del Consiglio Regionale (deve durare massimo 5 anni), ora potrebbere laomologa dell’Romagna di Stefano Bonaccini.... Segui su affaritaliani.it

