Reggina-Parma (sabato 04 marzo 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 3 marzo 2023) La Reggina ha perso cinque delle ultime sei partite ma resta al quinto posto in classifica a cinque punti dal secondo dunque non solo è una candidata di primo livello per la zona playoff ma se ritrovasse i suoi migliori motivi potrebbe ancora puntare alla promozione diretta. Nemmeno il Parma sta andando benissimo avendo perso InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 3 marzo 2023) Laha perso cinque delle ultime sei partite ma resta al quinto posto in classifica a cinque punti dal secondo dunque non solo è una candidata di primo livello per la zona playoff ma se ritrovasse i suoi migliori motivi potrebbe ancora puntare alla promozione diretta. Nemmeno ilsta andando benissimo avendo perso InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmaLiveTweet : Gli highlights di oggi - Reggina-Parma, arbitra Irrati. Krause: 'Stadio, siamo sulla buona strada'… - ParmaLiveTweet : Quale Reggina in vista del Parma? Inzaghi pensa a Menez falso nueve, out Gagliolo - ParmaLiveTweet : Il doppio ex Hernani a rischio per Reggina-Parma: il brasiliano è da valutare - ParmaLiveTweet : Gli highlights di oggi - Reggina-Parma, arbitra Irrati. Krause: 'Stadio, siamo sulla buona strada'… - ParmaLiveTweet : Quale Reggina in vista del Parma? Inzaghi pensa a Menez falso nueve, out Gagliolo -