Reddito di cittadinanza, l'incredibile errore in legge di bilancio (Di venerdì 3 marzo 2023) La legge di bilancio con l'intento di modificare il Reddito di cittadinanza per il 2023 ha eliminato delle ipotesi di reato E' ben noto che il Reddito di cittaidnanza terminerà il suo percorso quest'anno. A partire dal 2024, infatti, il nuovo parlamento e la nuova legislatura presenteranno una riforma sostitutiva della misura di sostegno. La L'articolo proviene da Consumatore.com.

