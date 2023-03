Record di 80 libri per il Premio Strega 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Un Record per la narrativa italiana contemporanea. 80 libri che diventeranno i consueti dodici finalisti, esattamente il prossimo 30 marzo. Alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, resteranno in cinque, il 7 giugno 2023.Si attende il titolo vincitore il 6 luglio 2023, nella cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Origini del Premio Leggi su periodicodaily (Di venerdì 3 marzo 2023) Unper la narrativa italiana contemporanea. 80che diventeranno i consueti dodici finalisti, esattamente il prossimo 30 marzo. Alla presenza dei dodici candidati e del pubblico, resteranno in cinque, il 7 giugno.Si attende il titolo vincitore il 6 luglio, nella cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Origini del

Strega record e delle donne, 80 libri da Petri a Postorino Agenzia ANSA Premio Strega, candidati 80 libri: è record E' record di candidature al Premio Strega 2023: gli Amici della domenica, come si chiama la giuria storica del riconoscimento letterario, hanno proposto 80 libri di narrativa in lingua italiana, pubblicati tra il 1° marzo 2022 e il 28 febbraio 2023.