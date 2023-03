Rebel Wilson “bannata” da Disneyland per una foto vietata | ecco perché

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 3 marzo 2023)ha ricevuto un richiamo ufficiale da parte della direzione di, per via di una, e non potrà accedere al parco situato nel sud della California, che è solita frequentare, per un periodo di trenta giorni; a comunicarlo, la stessa attrice, ospite del The Daily Show:ha spiegato di aver infranto le regole interne del parco “scattando unain uno dei bagni segreti; non si poteva fare, e allora sono stata “” per un mese. L’ho scoperto quando mi hanno chiamato e mi hanno chiesto in quale mese non sarei potuta venire a, per via di trasferte di lavoro o cose così; io ho risposto che giugno andava bene..” Quello che può apparire come un trattamento di favore, deriva dalla consueta ...