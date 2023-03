Real Madrid-Liverpool in tv | data | orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League

(Di venerdì 3 marzo 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match dideglidi finale di2022/2023. Venti edizioni vinte in due, una però saluterà già in questa fase prematura della competizione. Il secondo confronto di questa sfida a eliminazioneandrà in scena al Bernabeu e in palio ci sono i quarti di finale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo,tv esu Sky Sport Uno e Sky Go, in mobilità anche su Mediaset Infinity. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - Edgar_Dema : RT @tuttosport: Il Barça conquista il primo atto delle semifinali di Coppa del Re, battendo al Bernabeu il Real Madrid che perde la prima p… - SportRepubblica : Real Madrid-Barcellona 0-1: un autogol di Militao spinge i blaugrana verso la finale di Coppa del Re -

- Barcellona, i blaugrana sbancano il Bernabeu nell'andata delle semifinali della Coppa del Re E' del Barcellona il Clasico d'andata delle semifinali della Coppa del Re, con la squadra di ...Le prime due sfide della stagione erano finite 3 - 1, in Liga al Bernabeu per il, nella finale della Supercoppa di Spagna a Riad per il Barcellona. Due belle partite, al contrario di quella di ...Il Barcellona ha chiuso virtualmente la Liga. I blaugrana infatti hanno vinto il "Clasico" di Spagna, battendo ilal Bernabeu 0 - 1: è stato decisivo per il risultato finale un autogol di Militao. I ragazzi di Xavi adesso hanno ben 10 punti di vantaggio in classifica sui campioni d'Europa in carica. L'...

Il gol in trasferta non vale doppio. Ritorno al Camp Nou il 5 aprile, e prima c’è un altro Barça-Madrid, il 19 marzo in Liga. Le prime due sfide della stagione erano finite 3-1, in Liga al Bernabeu ...Il Barcellona ha battuto il Real Madrid nel primo round di Coppa del Re e uno dei protagonisti della vittoria del Bernabeu è stato Kessié, che, ...