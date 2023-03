Real Madrid-Barcellona 0-1, Clasico blaugrana: la decide… Militao! (Di venerdì 3 marzo 2023) Real Madrid-Barcellona, i blaugrana sbancano il Bernabeu nell’andata delle semifinali della Coppa del Re E’ del Barcellona il Clasico d’andata delle semifinali della Coppa del Re, con la squadra di Xavi che sbanca il Bernabeu col risultato di 1-0. Decide un’autorete di Eder Militao dopo 26 minuti di gioco, che i Blancos non sono riusciti a rimontare nonostante l’assedio nel secondo tempo dei ragazzi di Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 marzo 2023), isbancano il Bernabeu nell’andata delle semifinali della Coppa del Re E’ delild’andata delle semifinali della Coppa del Re, con la squadra di Xavi che sbanca il Bernabeu col risultato di 1-0. Decide un’autorete di Eder Militao dopo 26 minuti di gioco, che i Blancos non sono riusciti a rimontare nonostante l’assedio nel secondo tempo dei ragazzi di Ancelotti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Il Clásico tra il Barcellona di Lewandowski e il Real Madrid di Benzema su Telelombardia? Sì, è tutto vero. L’emitt… - CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - win_stonsmith : Il collettivo contro Crux. È come il Ravarino contro il Real Madrid. #DrittoeRovescio - LiliTelles_ : @Curry_82 psg man utd real madrid atualmente bayern union berlin lazio -