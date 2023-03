Re Carlo III rompe il silenzio e spiega perché ha sfrattato Harry e Meghan: l'ha fatto per Camilla (Di venerdì 3 marzo 2023) La notizia dello sfratto di Harry e Meghan è ufficiale, voci vicino al palazzo spiegano perché Re Carlo ha preso questa decisione È diventato nota da pochissimi giorni la notizia che i duchi di Sussex sono stati sfrattati da Re Carlo. Harry e Meghan dovranno lasciare quanto prima Frogmore Cottage, la casa con cinque stanze che si trova nella tenuta della famiglia reale Windsor. Sappiamo perfettamente che Carlo il 7 maggio sarà incoronato Re. Un momento che attende ormai da anni e che, ancora una volta, rischia di essere messo in ombra dalla ribelle Meghan Markle che sta proseguendo le cause con la sorellastra. I riflettori stavano per esser puntati nuovamente sulla moglie di suo figlio Harry quando ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 marzo 2023) La notizia dello sfratto diè ufficiale, voci vicino al palazzonoReha preso questa decisione È diventato nota da pochissimi giorni la notizia che i duchi di Sussex sono stati sfrattati da Redovranno lasciare quanto prima Frogmore Cottage, la casa con cinque stanze che si trova nella tenuta della famiglia reale Windsor. Sappiamo perfettamente cheil 7 maggio sarà incoronato Re. Un momento che attende ormai da anni e che, ancora una volta, rischia di essere messo in ombra dalla ribelleMarkle che sta proseguendo le cause con la sorellastra. I riflettori stavano per esser puntati nuovamente sulla moglie di suo figlioquando ...

