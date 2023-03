Re Carlo, chi gli ha voltato le spalle per Harry e Meghan Markle (Di venerdì 3 marzo 2023) Anche se si fa parte di una grande famiglia, con un’immagine da mantenere forte e compatta, è naturale che ognuno abbia la propria opinione, anche quando sembra che tutti la pensino alla stessa maniera. Il caso “Harry e Meghan” ha sconvolto i Reali d’Inghilterra, tra accuse velate e attacchi frontali, ma nessuno ha ancora espresso un parere pubblico su quanto accaduto. Ma unendo i punti è chiaro che, ad esempio, Sarah Ferguson e le sue figlie, le Principesse Beatrice e Eugenie, hanno deciso subito da che parte stare, nonostante la Duchessa di York si dichiari neutrale in questa diatriba familiare. Sarah Ferguson: “Non sono nessuno per giudicare Harry e Meghan” Il 2023 sembra essere il suo anno, Sarah Ferguson è tornata prepotentemente sulle prime pagine dedicate ai Reali, questa volta non per scandali o vicende ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 marzo 2023) Anche se si fa parte di una grande famiglia, con un’immagine da mantenere forte e compatta, è naturale che ognuno abbia la propria opinione, anche quando sembra che tutti la pensino alla stessa maniera. Il caso “” ha sconvolto i Reali d’Inghilterra, tra accuse velate e attacchi frontali, ma nessuno ha ancora espresso un parere pubblico su quanto accaduto. Ma unendo i punti è chiaro che, ad esempio, Sarah Ferguson e le sue figlie, le Principesse Beatrice e Eugenie, hanno deciso subito da che parte stare, nonostante la Duchessa di York si dichiari neutrale in questa diatriba familiare. Sarah Ferguson: “Non sono nessuno per giudicare” Il 2023 sembra essere il suo anno, Sarah Ferguson è tornata prepotentemente sulle prime pagine dedicate ai Reali, questa volta non per scandali o vicende ...

