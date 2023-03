RdC | partono le misure sostitutive | Cifre subito sul conto e regole per averle | non puoi sbagliare

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 3 marzo 2023) Nonostante la cancellazione del reddito di cittadinanza, il Governo non ha intenzione di lasciare le persone da sole. Ecco le. Il Governo ha ormai deciso e concretizzato la cancellazione del reddito di cittadinanza nel 2024 per molti dei percettori. Per questi, tuttavia, si sta pensando a degli aiuti sostitutivi, non economici, ma di aiuto alla ricerca di un lavoro.alternative al reddito di cittadinanza – ilovetradingIl reddito di cittadinanza ha sempre spaccato a metà l’opinione pubblica e la politica. Da una parte lo schieramento di chi afferma che si tratta di una misura necessaria per aiutare quella fascia di popolazione che non riesce a trovare un’occupazione. Dall’altra chi dice che si tratta soltanto di una misura di assistenzialismo spicciola che spinge la gente a rimanere a casa e non cercare un ...