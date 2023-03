“Rarissimo | 1 su 60 milioni” Choc in sala parto dopo la nascita dei gemelli | una stranezza unica

(Di venerdì 3 marzo 2023) Mammarisce cinque. È successo negli Stati Uniti, precisamente all’ospedale universitario del Mississipi dove la signora Haylee Ladner ha messo al mondo cinque figli, quattro dei quali identici, anzi identiche visto che si tratta di femminucce. Si tratta di un evento molto raro: “La probabilità di avere cinquedi cui è quattro omozigoti è di circa 1 su 60” hanno spiegato i dottori. I cinque bambini sono nati tramitecesareo a 28 settimane e un giorno il 16 febbraio scorso presso il centro medico dell’università del Mississipi. I bimbi stanno bene e si chiamano Adalyn Elizabeth, Everleigh Rose, Malley Kate, Magnolia Mae e Jake Easton. Come detto quattro gemelle condividono il 100% del dna, mentre il quinto, l’unico maschietto, è eterozigote. Ma come è stato ...

