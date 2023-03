Rafa Nadal sul suo rientro: “L’obiettivo è giocare al Roland Garros” (Di venerdì 3 marzo 2023) Non c’è una chiara data di rientro per Rafa Nadal, alle prese con un infortunio definito “serio” durante la sua ultima avventura terminata anzitempo agli Australian Open 2023. Il giocatore – ai microfoni dei giornalisti – ha confermato che rimarrà out per qualche settimana, senza delineare in quale occasione tornerà in campo: “Ho avuto un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Non c’è una chiara data diper, alle prese con un infortunio definito “serio” durante la sua ultima avventura terminata anzitempo agli Australian Open 2023. Il giocatore – ai microfoni dei giornalisti – ha confermato che rimarrà out per qualche settimana, senza delineare in quale occasione tornerà in campo: “Ho avuto un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacomo_cors : UFFICIALE! Dopo il torneo di Indian Well Rafa #Nadal ???? uscirà dalla top 10. C'era entrato il 25 aprile 2005, 18… - lnzpcr : @LaDialettica @racchette @Fede9522 Rafa-Nole W '18 partita bellissima. Secondo me tatticamente la miglior partita d… - fiorenrina : @rnadalacademy Ci sono stata a settembre 2021 è un'isola molto bella gente gentile ospitale allegra mare limpido e… - fiorenrina : @rnbyhippo22 È vero, Palma di Maiorca è proprio un isola molto bella, gente gentile, ospitale, allegra. E poi ci vi… - sinneristi1 : RT @giovannipelazzo: Rafa #Nadal ???? tornerà direttamente per la stagione sulla terra battuta, saltando Indian Wells e Miami -