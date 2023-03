Raccolta beni in università in sostegno della Turchia, il grazie di Ahmet: “Avete un cuore grande” (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalmine. Ahmet Yildiz è uno studente turco di 26 anni, che vive a Bergamo dall’ottobre 2021 e frequenta il corso di management all’università, nella sede di Dalmine. Nella settimana dal 20 al 25 febbraio il distaccamento di ingegneria dell’UniBG è diventata anche un vero e proprio centro operativo dove Ahmet ha raccolto beni di prima necessità da spedire in Turchia. “Ho molti amici che vivono nelle zone più colpite che mi raccontavano la situazione, tanti hanno perso parenti stretti e familiari. Mi dicevano che non avevano vestiti e beni di prima necessità, così mi sono attivato per poter fare qualcosa, perché conosco la potenza dei bergamaschi”. Il suo appello ha raggiunto migliaia di persone: “Ho realizzato una presentazione e ho iniziato a mandare a mandare mail, ne avrò spedite ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023) Dalmine.Yildiz è uno studente turco di 26 anni, che vive a Bergamo dall’ottobre 2021 e frequenta il corso di management all’, nella sede di Dalmine. Nella settimana dal 20 al 25 febbraio il distaccamento di ingegneria dell’UniBG è diventata anche un vero e proprio centro operativo doveha raccoltodi prima necessità da spedire in. “Ho molti amici che vivono nelle zone più colpite che mi raccontavano la situazione, tanti hanno perso parenti stretti e familiari. Mi dicevano che non avevano vestiti edi prima necessità, così mi sono attivato per poter fare qualcosa, perché conosco la potenza dei bergamaschi”. Il suo appello ha raggiunto migliaia di persone: “Ho realizzato una presentazione e ho iniziato a mandare a mandare mail, ne avrò spedite ...

