Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : R. Savi: i fatti della banda privi di matrice politica. 'Non mi si vuole dare voce, nonostante siano passati 29 ann… - news_ferrara : R. Savi, i fatti della Uno Bianca privi di matrice politica - news_ferrara : Roberto Savi: 'I fatti della Uno Bianca erano privi di matrice politica' - iconanews : R. Savi, i fatti della Uno Bianca privi di matrice politica - news_rimini : Roberto Savi: 'fatti della Uno Bianca non hanno matrice politica' - Nazionale - Attualità -

... del tutto sconosciuta ai miei coimputati, nulla ha a che vedere con iper i quali sono stato ... Lo dice all'ANSA Roberto, capo della banda della Uno Bianca, attraverso il suo difensore, ...... del tutto sconosciuta ai miei coimputati, nulla ha a che vedere con iper i quali sono stato ... Lo dice all'Ansa Roberto, capo della banda della Uno Bianca, attraverso il suo difensore, ......6% di share), Maurizio Crozza torna con una nuova puntata incentrata, come sempre, suidi ... La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele. Produttore ...

Roberto Savi: "I fatti della Uno Bianca erano privi di matrice politica" La Repubblica

L'ex poliziotto all'ergastolo per i crimini della banda: "Gli attentati degli anni Settanta non hanno nulla che vedere coi fatti per cui sono stato giudicato" ..."La mia storia personale, risalente agli anni '70, del tutto sconosciuta ai miei coimputati, nulla ha a che vedere con i fatti per i quali sono stato giudicato e condannato. Gli stessi non rivestono a ...