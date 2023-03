Quote F1, GP Bahrain: vittoria Verstappen a 1.84, Leclerc a 4.70 (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attesa è finita, il semaforo verde è pronto a cadenzare il primo dei 23 GP previsti in questa stagione. Come da abitudine, start in Bahrain all'International Circuit di Manama: un serpentone lungo 5. Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 marzo 2023) L'attesa è finita, il semaforo verde è pronto a cadenzare il primo dei 23 GP previsti in questa stagione. Come da abitudine, start inall'International Circuit di Manama: un serpentone lungo 5.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive Scommesse Formula 1, la stagione parte dal Bahrain: tutti contro Verstappen, l… - BetItaliaWeb : ??Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse sul GP Bahrain 2023. Inizia la nuova stagione - filadelfo72 : Quote F1 2023 Bahrain, chi vincerà il Gran Premio? I pronostici dei bookmakers online - RisparmioG : Quote F1 2023 Bahrain, chi vincerà il Gran Premio? I pronostici dei bookmakers online - luciaguglielmi : Quote F1 2023 Bahrain, chi vincerà il Gran Premio? I pronostici dei bookmakers online -