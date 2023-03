(Di venerdì 3 marzo 2023) Sono passati 10 anni da quella vittoria nel torneo Juniores di Wimbledon. Oggi ritroviamo Gianluigi" ex numero 1 al mondo Under 18 e poi 142 Atp " nello staff del Piatti Tennis Center di ...

Cosa direbbe il coachal giocatore"Tante cose. Non devi focalizzarti troppo sul risultato immediato. Non devi avere fretta, perdi qualche partita in più e allenati con qualità per ...... insieme ai connazionali Matteo Donati e Gianluigi, una delle giovani promesse del tennis ... mi hai regalato momenti indescrivibili che rimarranno per sempre dentro al mio. La mia carriera ...... RIP Nick Denis Shapovalov (@denis_shapo) December 5, 2022 GianluigiTennis TV Uno dei ... questo ha significato per me più di ogni altra cosa, avevi un grandee una gran voglia di ...

Quinzi a cuore aperto: 'Studio da coach e voglio dare l'esempio' Tiscali

Sono passati 10 anni da quella vittoria nel torneo Juniores di Wimbledon. Oggi ritroviamo Gianluigi Quinzi – ex numero 1 al mondo Under 18 e poi ...