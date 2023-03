Qui dove il mare luccica: undici anni senza Lucio Dalla (Di venerdì 3 marzo 2023) Lucio Dalla scrisse “Caruso” affacciato sul golfo di Sorrento da una finestra dell’albergo dove morì il tenore Enrico Caruso, di cui il celebre brano racconta la storia. La potenza lirica ed emotiva della canzone fa rivivere l’amore che il tenore provava per una ragazza “dagli occhi verdi come il mare” e fa brillare l’acqua del Mediterraneo che Dalla guardava mentre componeva. Sin da piccolo era stato abituato a contemplare i paesaggi marini, quando trascorreva le vacanze in Puglia, a Manfredonia, insieme alla madre modista. Una passione che lo spinse a tornare, da adulto, alle isole Tremiti, dove compose altri dei suoi celebri brani: “Com è profondo il mare”, ma anche “4 marzo 1943”, che celebra il giorno della sua nascita. Quest’anno il cantautore Bolognese avrebbe ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023)scrisse “Caruso” affacciato sul golfo di Sorrento da una finestra dell’albergomorì il tenore Enrico Caruso, di cui il celebre brano racconta la storia. La potenza lirica ed emotiva della canzone fa rivivere l’amore che il tenore provava per una ragazza “dagli occhi verdi come il” e fa brillare l’acqua del Mediterraneo cheguardava mentre componeva. Sin da piccolo era stato abituato a contemplare i paesaggi marini, quando trascorreva le vacanze in Puglia, a Manfredonia, insieme alla madre modista. Una passione che lo spinse a tornare, da adulto, alle isole Tremiti,compose altri dei suoi celebri brani: “Com è profondo il”, ma anche “4 marzo 1943”, che celebra il giorno della sua nascita. Quest’anno il cantautore Bolognese avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : La presenza a #Crotone della segretaria @ellyesse è un messaggio importante per tutta la politica. Abbiamo il dover… - marattin : L’intero studio è qui: - FerdinandoC : L'Italia di oggi è un paese dove, dopo un'aggressione fascista, una dirigente scolastica deve giustificarsi per ave… - Denyfex : RT @sonoioelosoio: Quando di parla di comportamento equo.. Metto solo questi 3 momenti dove #Tavassi riceve la parola dal presentatore ma v… - Fabian_Eder_AUT : RT @marcofurfaro: La presenza a #Crotone della segretaria @ellyesse è un messaggio importante per tutta la politica. Abbiamo il dovere di p… -