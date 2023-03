Queste sono le nuove linee guida italiane per la gestione della bronchiolite (Di venerdì 3 marzo 2023) L’inverno è quasi concluso, ma anche nel 2023 abbiamo dovuto registrare non solo alcuni casi di Covid ma anche diversi episodi di bronchiolite in neonati e bambini, che hanno contribuito a mettere in allarme le famiglie, oltre a generare spesso pressione negli ospedali. Colpi d’aria e basse temperature sono certamente tra i fattori che possono scatenare l’insorgere del problema, che diventa più frequente soprattutto da novembre a marzo. A essere maggiormente colpiti sono soprattutto i piccoli fino a due anni, che riscontrano un’infezione virale che coinvolge la parte finale dei bronchi, con sintomi piuttosto simili a quelli di un raffreddore, quali naso chiuso, congestione e starnuti. Tra le principali cause della bronchiolite c’è il virus respiratorio sinciziale ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 3 marzo 2023) L’inverno è quasi concluso, ma anche nel 2023 abbiamo dovuto registrare non solo alcuni casi di Covid ma anche diversi episodi diin neonati e bambini, che hanno contribuito a mettere in allarme le famiglie, oltre a generare spesso pressione negli ospedali. Colpi d’aria e basse temperaturecertamente tra i fattori che posscatenare l’insorgere del problema, che diventa più frequente soprattutto da novembre a marzo. A essere maggiormente colpitisoprattutto i piccoli fino a due anni, che riscontrano un’infezione virale che coinvolge la parte finale dei bronchi, con sintomi piuttosto simili a quelli di un raffreddore, quali naso chiuso, cone starnuti. Tra le principali causec’è il virus respiratorio sinciziale ...

