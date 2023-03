Queste foto di una sfilata “satanica” non sono reali (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 28 febbraio 2023 su Facebook sono state pubblicate due foto che sembrano mostrare due modelle durante una sfilata truccate come mostri demoniaci. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata durante la settimana della moda di New York e mostrerebbero la sfilata di debutto intitolata “Valentine of the Flesh” dello stilista «Satan». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le foto oggetto di analisi non sono reali e non mostrano un momento di uno sfilata durante la settimana della moda di New York (Nyfw), evento di moda che si tiene due volte ogni anno a New York, a settembre e a febbraio. Le foto ... Leggi su facta.news (Di venerdì 3 marzo 2023) Il 28 febbraio 2023 su Facebookstate pubblicate dueche sembrano mostrare due modelle durante unatruccate come mostri demoniaci. Le immaginiaccompagnate da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena si sarebbe verificata durante la settimana della moda di New York e mostrerebbero ladi debutto intitolata “Valentine of the Flesh” dello stilista «Satan». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Leoggetto di analisi none non mostrano un momento di unodurante la settimana della moda di New York (Nyfw), evento di moda che si tiene due volte ogni anno a New York, a settembre e a febbraio. Le...

