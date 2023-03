Quattrozampeinfiera a Roma sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 | eventi e costo biglietti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 marzo 2023) Quattro zampe in fiera a4 e. Divertirsi con i propri amici a quattro zampe in piscina con l’AquaDog, mantenersi in forma con l’Agility, migliorare la relazione col proprio cane, sfilare e persino diventare dei ‘piccoli veterinari’.Chi ha un amico a quattro zampe può organizzarsi questo fine settimana per godere di un bel weekend atra sport e tanto divertimento. Sarà la capitale4 ead ospitare, la “due giorni pet friendly”. I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, ...