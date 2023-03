Quarto, il Partito Democratico a sostegno di Sabino (Di venerdì 3 marzo 2023) Il Partito Democratico a sostegno di Sabino per le prossime elezioni comunali che si terranno in maggio a Quarto Nelle prossime amministrative del 14 e 15 maggio 2023, Quarto ritorna al voto e l’attuale sindaco, Antonio Sabino si ricandida al governo della città Flegrea con una coalizione forte e pragmatica e oggi il Partito Democratico ufficializza il suo sostegno all’avvocato quartese.“Il Partito Democratico sarà al mio fianco in questa nuova avventura – dichiara Antonio Sabino – una scelta di campo, dettata dalla volontà di proseguire quella rivoluzione culturale e sociale che sta investendo la nostra comunità. L’obiettivo era quello di costruire una coalizione ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) Ildiper le prossime elezioni comunali che si terranno in maggio aNelle prossime amministrative del 14 e 15 maggio 2023,ritorna al voto e l’attuale sindaco, Antoniosi ricandida al governo della città Flegrea con una coalizione forte e pragmatica e oggi ilufficializza il suoall’avvocato quartese.“Ilsarà al mio fianco in questa nuova avventura – dichiara Antonio– una scelta di campo, dettata dalla volontà di proseguire quella rivoluzione culturale e sociale che sta investendo la nostra comunità. L’obiettivo era quello di costruire una coalizione ...

