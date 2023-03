“Quarto Grado” | oggi 3 marzo un nuovo appuntamento su Rete 4

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 marzo 2023) . In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero Venerdì 3, alle ore 21.25, suquattro,con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e rinvenuta cadavere nel gennaio 2022. Per la Procura di Trieste, la donna ha scelto volontariamente di togliersi la vita, ma resta il giallo della data. I familiari ne sono convinti e giurano: «Liliana è stata uccisa» Leggi anche: Nuovi guai giudiziari per Donald Trump, niente immunità presidenziale Al centro della puntata, anche la storia di Saman Abbas. Il dibattimento è iniziato e, dal Pakistan, il padre di Saman accusa l’allora fidanzato della figlia. Ma una chat segreta sbugiarderebbe ...