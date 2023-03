Quanto costano le serie tv italiane (Di venerdì 3 marzo 2023) Doc, Mare Fuori, La Vita Bugiarda degli Adulti, Gomorra Una stagione di Skam non basta per fare mezza puntata de L’Amica Geniale. Rocco Siffredi ha il budget più lungo in quel di Netflix. Mediaset gioca al ribasso, gli operatori a pagamento spendono e spandono. Sul sito del Ministero della Cultura, abbiamo spulciato i costi di produzione auto dichiarati dalle società ai fini dell’ottenimento di contributi e riconoscimenti ai sensi della L.220/2016. Vi diciamo subito che di alcune produzioni dai costi stellari probabilmente non ne avete sentito nemmeno parlare o forse ne avrete guardato una manciata di minuti prima di premere il pulsante stop e passare ad altro. Non è il costo, infatti, a fare l’ascolto, la visualizzazione o il gradimento. Anzi, il medical drama Doc, rivelazione auditel esportata con successo all’estero, è tra i meno costosi: circa 14 mila euro al minuto per la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 marzo 2023) Doc, Mare Fuori, La Vita Bugiarda degli Adulti, Gomorra Una stagione di Skam non basta per fare mezza puntata de L’Amica Geniale. Rocco Siffredi ha il budget più lungo in quel di Netflix. Mediaset gioca al ribasso, gli operatori a pagamento spendono e spandono. Sul sito del Ministero della Cultura, abbiamo spulciato i costi di produzione auto dichiarati dalle società ai fini dell’ottenimento di contributi e riconoscimenti ai sensi della L.220/2016. Vi diciamo subito che di alcune produzioni dai costi stellari probabilmente non ne avete sentito nemmeno parlare o forse ne avrete guardato una manciata di minuti prima di premere il pulsante stop e passare ad altro. Non è il costo, infatti, a fare l’ascolto, la visualizzazione o il gradimento. Anzi, il medical drama Doc, rivelazione auditel esportata con successo all’estero, è tra i meno costosi: circa 14 mila euro al minuto per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattiabuonocore : Quanto costano le serie tv italiane via @davidemaggio - Vivi101297Samp : @silvia_roc98 @accioclownery Vediamo quando escono i biglietti quanto costano ???? Per me è sì - Donaldduckrome : @HSkelsen Ma ci siete o ci fate? Prendete tutti i prodotti tecnologici che usate quotidianamente e lèggete Made in… - hollylovebot : @swiftxbishop quanto costano i biglietti? - i2starboy : @encrsrp @CancellerBot ma sai quanto costano -

Dalle baby pensioni alle pensioni baby, come è cambiato il welfare in 50 anni Quanto ci costano ancora, oggi, le baby pensioni Il sistema pensionistico in Italia è ingiusto e iniquo, si sa. Ma nulla si fa per renderlo più corretto e a misura d'uomo. I diritti acquisti non si ... Auto elettriche in Italia: "Ripensare l'offerta, perché la domanda c'è" A quanto pare, non per una carenza di domanda. Anzi, secondo lo studio, in Italia oltre un ... Lo studio osserva che in Europa le auto elettriche costano mediamente oltre il 25% in più rispetto ad auto ... Primo weekend di marzo: Brescianova Festival, Folk Lab, mostre e Sagra del Taleggio La stagione è ricca anche per quanto riguarda la fotografia. Ecco alcune delle mostre fotografiche ... I biglietti costano 11 euro e si possono acquistare qui . La Latteria Molloy (via Marziale Ducos, ... ciancora, oggi, le baby pensioni Il sistema pensionistico in Italia è ingiusto e iniquo, si sa. Ma nulla si fa per renderlo più corretto e a misura d'uomo. I diritti acquisti non si ...pare, non per una carenza di domanda. Anzi, secondo lo studio, in Italia oltre un ... Lo studio osserva che in Europa le auto elettrichemediamente oltre il 25% in più rispetto ad auto ...La stagione è ricca anche perriguarda la fotografia. Ecco alcune delle mostre fotografiche ... I biglietti11 euro e si possono acquistare qui . La Latteria Molloy (via Marziale Ducos, ... Sangalli: "Quanto costano alle nostre imprese i divieti al Brennero" Confcommercio on-line Quanto costano i tassi più alti Nel 2021 i tassi d’interesse sono costati nel mondo 10.400 miliardi di dollari, pari al 12 per cento del pil globale, a governi, imprese e famiglie. Nel 2022, in seguito... Leggi ... Nel 2021 i tassi d’interesse sono costati nel mondo 10.400 miliardi di dollari, pari al 12 per cento del pil globale, a governi, imprese e famiglie. Nel 2022, in seguito... Leggi ...