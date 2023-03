Quanta vergogna, tra pogrom e naufragi (Di venerdì 3 marzo 2023) Certi avvenimenti del mondo sono capaci di dare un intimo dolore e un’intima vergogna, di farsene sentire personalmente responsabili. Si ha vergogna di quella spiaggia di Steccato di Cutro, e si rinuncia anche, dentro di sé almeno, a consolarsene col disgusto per le colpe provate, di fatti omessi e di parole pronunciate, di altri, indegni della tragedia che riescono a provocare o a non impedire. Ci si riconosce nelle parole di un ammiraglio in pensione, ma la sproporzione e la mortificazione restano. Ieri avevo pubblicato una ricostruzione della circostanza, un giorno e mezzo del 1903 a Kišinëv, dalla quale la parola pogrom aveva smesso di appartenere a una lingua ed era entrata nel linguaggio del mondo intero. Ieri, in Israele, uno scrittore come Etgar Keret, un generale in servizio come Yehuda Fuchs, capo delle truppe di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 3 marzo 2023) Certi avvenimenti del mondo sono capaci di dare un intimo dolore e un’intima, di farsene sentire personalmente responsabili. Si hadi quella spiaggia di Steccato di Cutro, e si rinuncia anche, dentro di sé almeno, a consolarsene col disgusto per le colpe provate, di fatti omessi e di parole pronunciate, di altri, indegni della tragedia che riescono a provocare o a non impedire. Ci si riconosce nelle parole di un ammiraglio in pensione, ma la sproporzione e la mortificazione restano. Ieri avevo pubblicato una ricostruzione della circostanza, un giorno e mezzo del 1903 a Kišinëv, dalla quale la parolaaveva smesso di appartenere a una lingua ed era entrata nel linguaggio del mondo intero. Ieri, in Israele, uno scrittore come Etgar Keret, un generale in servizio come Yehuda Fuchs, capo delle truppe di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pravda63408081 : RT @EugenioCardi: Ecco, appunto. Che schifo. Quanta cattiveria, quanta malvagità, che cinico spregio della vita di persone in difficoltà. S… - maaniballi : RT @EugenioCardi: Ecco, appunto. Che schifo. Quanta cattiveria, quanta malvagità, che cinico spregio della vita di persone in difficoltà. S… - vitoclito : RT @EugenioCardi: Ecco, appunto. Che schifo. Quanta cattiveria, quanta malvagità, che cinico spregio della vita di persone in difficoltà. S… - SimonuandaMaria : RT @EugenioCardi: Ecco, appunto. Che schifo. Quanta cattiveria, quanta malvagità, che cinico spregio della vita di persone in difficoltà. S… - Spooky_The_Tuff : RT @EugenioCardi: Ecco, appunto. Che schifo. Quanta cattiveria, quanta malvagità, che cinico spregio della vita di persone in difficoltà. S… -