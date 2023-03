"Quando nascerà l'ultimo italiano". Plasmon, la profezia choc (Di venerdì 3 marzo 2023) A guardare i 7 minuti di cortometraggio che Plasmon, l'agenzia Dude e il regista Beppe Tufarulo hanno realizzato per prendere posizione sul tema della denatalità in Italia non si riesce a distinguere bene se la serenità del piccolo protagonista, Adamo, faccia più male di un suo eventuale malessere. Nel distopico progetto chiamato Adamo 2050, i creatori lo immaginano come l'ultimo bimbo nato in Italia in un futuro appunto molto molto vicino. L'atmosfera fatta di reparti maternità chiusi e asili vuoti ricorda vagamente le spettrali scene del lockdown, e anche in quel caso, non iperbolico bensì tremendamente reale, i genitori si erano ritrovati a dover battagliare per proteggere i propri figli dal senso di privazione. Un fardello che lacerava più i grandi dei piccoli, consci del disagio e dell'inedita ingiustizia che la loro progenie si era trovata a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) A guardare i 7 minuti di cortometraggio che, l'agenzia Dude e il regista Beppe Tufarulo hanno realizzato per prendere posizione sul tema della denatalità in Italia non si riesce a distinguere bene se la serenità del piccolo protagonista, Adamo, faccia più male di un suo eventuale malessere. Nel distopico progetto chiamato Adamo 2050, i creatori lo immaginano come l'bimbo nato in Italia in un futuro appunto molto molto vicino. L'atmosfera fatta di reparti maternità chiusi e asili vuoti ricorda vagamente le spettrali scene del lockdown, e anche in quel caso, non iperbolico bensì tremendamente reale, i genitori si erano ritrovati a dover battagliare per proteggere i propri figli dal senso di privazione. Un fardello che lacerava più i grandi dei piccoli, consci del disagio e dell'inedita ingiustizia che la loro progenie si era trovata a ...

