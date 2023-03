Quando l'Atalanta aveva preso Drogba | il retroscena

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 0 - L'Atalanta non ha effettuato nemmeno un tiro nel primo tempo: da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (200… - ireneomafferri : RT @constantinesimo: rispondere “l’atalanta” all’interrogatorio di garanzia quando ti viene chiesto come mai hai lasciato chiuso tuo figlio… - Jimcc95 : RT @constantinesimo: rispondere “l’atalanta” all’interrogatorio di garanzia quando ti viene chiesto come mai hai lasciato chiuso tuo figlio… - juumped9 : RT @constantinesimo: rispondere “l’atalanta” all’interrogatorio di garanzia quando ti viene chiesto come mai hai lasciato chiuso tuo figlio… - ffLXXXVI : @DiMarzio all'atalanta. quindi quando drogba era over 36. sai che affare. -

Per questo mi è sempre piaciuto lo stile di Percassi: l'andava in Europa e lui a luglio ... ma è un giocatore del Real, quindi dov'è lo scandalo La verità è cheun allenatore solleva ...RIMPIANTO DROGBA - 'L'avevamo già preso all', saltò per un'inezia . Non chiedetemilo avremmo pagato, non me lo ricordo'. GLI ALTRI RIMPIANTI - 'Alcuni giocatori che avevo seguito ...loro dicevano: "viene uno a parametro zero ma diamo un milione a un agente io dicevo no e ... Con l'14,5 milioni di euro: 4 per Mattiello , 4 per Muratore, 3,5 per Caldara e 3 per Romero ...

Milan-Atalanta, Pioli: "Adesso riconosco i miei giocatori" Sky Sport

Insieme all'amministratore delegato Claudio Fenucci, al dirigente sportivo Marco Di Vaio e al ct Thiago Motta, Giovanni Sartori costituisce il gruppo dirigente del Bologna. L'ex calciatore e allenator ...In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport il ds del Bologna, Giovanni Sartori, ha ripercorso la sua carriera ...