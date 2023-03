Quando corre Marcell Jacobs la batteria agli Europei Indoor? Programma, orario esatto, corsia e avversari (Di venerdì 3 marzo 2023) Marcell Jacobs scenderà in pista alle ore 07.48 italiane (le ore 09.48 a Istanbul) di sabato 4 marzo per disputare le batterie dei 60 metri agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri inizierà la difesa del titolo continentale, cimentandosi in un turno preliminare che non dovrebbe riservare troppe insidie al velocista lombardo. L’azzurro scalderà la gamba, rimettendosi in gioco dopo le due sconfitte consecutive rimediate tra Lievin e Ancona, ma poi si farà seriamente tra primo pomeriggio (semifinali alle ore 16.45) e inizio serata (finale alle ore 18.55, sempre italiane, in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi). Marcell Jacobs, Campione del Mondo e primatista europeo su questa distanza, scatterà in corsia 5: ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 marzo 2023)scenderà in pista alle ore 07.48 italiane (le ore 09.48 a Istanbul) di sabato 4 marzo per disputare le batterie dei 60 metri2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri inizierà la difesa del titolo continentale, cimentandosi in un turno preliminare che non dovrebbe riservare troppe insidie al velocista lombardo. L’azzurro scalderà la gamba, rimettendosi in gioco dopo le due sconfitte consecutive rimediate tra Lievin e Ancona, ma poi si farà seriamente tra primo pomeriggio (semifinali alle ore 16.45) e inizio serata (finale alle ore 18.55, sempre italiane, in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi)., Campione del Mondo e primatista europeo su questa distanza, scatterà in5: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... idanna92 : @LaNena05566354 Gli spartani, stavolta, non sono uniti. Ognuno vota il suo, com'è giusto sia. E anche #donnalisi e… - LarthRasna : @Giandom84354994 Anche a me hanno dato per 1gg la Zoe sostitutiva quando ho fatto il tagliando. Display e altre bi… - la_soud : Quel sottile brivido che corre lungo la spina dorsale quando la inbox non ha nuove mail. Che non sai se è perché t… - Mericonci72 : @Antonel42931630 Quando #nikita sarà al sicuro in finale r e tutte le #nikiters voteranno compatte per #antonella… - EllisHoile : Agata sorride alla vita, con le sue gonne colorate e un sorriso macchiato dalle melagrane. Corre sempre veloce, anc… -