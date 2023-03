"Qualcuno lo dica". Inchiesta Covid, Crisanti svela gli errori fatali (Di venerdì 3 marzo 2023) "Da tutto questo studio che lei ha fatto, a prescindere dalla responsabilità giudiziarie perché non sappiamo nemmeno se ci sarà oppure no un rinvio a giudizio che idea si è fatto?". Corrado Formigli nella puntata di giovedì 2 marzo interroga il prof Andrea Crisanti sui morti di Bergamo dopo la notizia della chiusura delle indagini sull'Inchiesta Covid. La 'zona rossa' in Val Seriana e ad Alzano Lombardo e Nembro a fine febbraio 2020 e l'attuazione del piano pandemico - sebbene non aggiornato - avrebbe risparmiato la vita a oltre 4mila persone e si sarebbe evitata "la diffusione incontrollata" del virus. Dopo tre anni la Procura di Bergamo chiude la 'madre' di tutte le inchieste giudiziarie sul Covid. Novantanove le persone offese - parenti delle vittime - 19 gli indagati con tutti i nomi-chiave della gestione ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 marzo 2023) "Da tutto questo studio che lei ha fatto, a prescindere dalla responsabilità giudiziarie perché non sappiamo nemmeno se ci sarà oppure no un rinvio a giudizio che idea si è fatto?". Corrado Formigli nella puntata di giovedì 2 marzo interroga il prof Andreasui morti di Bergamo dopo la notizia della chiusura delle indagini sull'. La 'zona rossa' in Val Seriana e ad Alzano Lombardo e Nembro a fine febbraio 2020 e l'attuazione del piano pandemico - sebbene non aggiornato - avrebbe risparmiato la vita a oltre 4mila persone e si sarebbe evitata "la diffusione incontrollata" del virus. Dopo tre anni la Procura di Bergamo chiude la 'madre' di tutte le inchieste giudiziarie sul. Novantanove le persone offese - parenti delle vittime - 19 gli indagati con tutti i nomi-chiave della gestione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Io ed il mio team restiamo in attesa messianica che qualcuno tra #VonderLeyen, #Draghi ci dica quali #Sanzioni 'sta… - Orielina_ : @sgrillins Consiste nell'ignorare totalmente qualcuno, diventando per lei, appunto, un 'sasso grigio', lasciandosi… - Orielina_ : @uunformat Consiste nell'ignorare totalmente qualcuno, diventando per lei, appunto, un 'sasso grigio', lasciandosi… - lamanobianca : Qualcuno dica alle ragazze della room che gli oriele cercano di farci dividere i voti per strategia VOTATE SOLO EDO #gfvip #incorvassi - tempoweb : 'Qualcuno lo dica'. Inchiesta #Covid a Bergamo #Crisanti svela a Formigli gli errori fatali #PiazzaPulita #3marzo… -