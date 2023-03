Qualcosa non va per ProSieben Sat.1 (Di venerdì 3 marzo 2023) Quadro disturbato presso Pro Sieben Sat.1 Frankfurter Allgemeine, di Henning Peitsmeier e Mark Fehr, pag. 22 Si può sempre andare più in alto”, promette la pubblicità. Chi acquista “l’ultimo volo di fantasia” con la confezione regalo “Fliegen e Fallen” della piattaforma di eventi Jochen Schweizer deve sborsare 239,90 euro. Quando e se il destinatario riscatta il buono è un’altra questione. La questione va anche più a fondo. La società di eventi, fondata dall’ex sportivo estremo Jochen Schweizer, è una filiale del gigante dei media Pro Sieben Sat.1. Ora sono sorti notevoli dubbi sul business dei voucher, che stanno scuotendo l’intero gruppo, anche se, secondo l’ultimo rapporto annuale, i ricavi rappresentano solo una piccola percentuale a una cifra del fatturato totale. Jochen Schweizer, come il suo ex concorrente Mydays, appartiene al Gruppo Pro-Sieben-Sat.1 attraverso una holding ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 marzo 2023) Quadro disturbato presso Pro Sieben Sat.1 Frankfurter Allgemeine, di Henning Peitsmeier e Mark Fehr, pag. 22 Si può sempre andare più in alto”, promette la pubblicità. Chi acquista “l’ultimo volo di fantasia” con la confezione regalo “Fliegen e Fallen” della piattaforma di eventi Jochen Schweizer deve sborsare 239,90 euro. Quando e se il destinatario riscatta il buono è un’altra questione. La questione va anche più a fondo. La società di eventi, fondata dall’ex sportivo estremo Jochen Schweizer, è una filiale del gigante dei media Pro Sieben Sat.1. Ora sono sorti notevoli dubbi sul business dei voucher, che stanno scuotendo l’intero gruppo, anche se, secondo l’ultimo rapporto annuale, i ricavi rappresentano solo una piccola percentuale a una cifra del fatturato totale. Jochen Schweizer, come il suo ex concorrente Mydays, appartiene al Gruppo Pro-Sieben-Sat.1 attraverso una holding ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Viviamo ancora in un Paese democratico o c’è qualcosa che non so? - ultimora_pol : ???? #Grecia, il dimissionario ministro dei trasporti #Karamanlis 'Quando succede qualcosa di così tragico, non è pos… - capuanogio : Maria Cristina #Zoppo, del collegio sindacale #Juventus, ai magistrati: 'Nell'ultima riunione prima delle dimission… - loutomli__ : RT @adiafora_: Abolire il concetto di fuoricorso forse sarebbe già qualcosa per una popolazione universitaria che deve già affrontare diffi… - alsimoste : RT @GretaOhmg: Nessuno ha fatto caso che il padre di Donnamaria a proposito del van gate si è detto convinto che il figlio copra qualcosa d… -