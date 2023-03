Qatargate | Eva Kaili e Marc Tarabella restano in carcere | la Corte d’appello di Bruxelles respinge i due ricorsi

(Di venerdì 3 marzo 2023) Evain. Lo ha deciso labelga che ha respinto idi entrambi gli eurodeputati. Per l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, indal 9 dicembre scorso, è stata decisa la detenzione per almeno altri due mesi. Il parlamentare belga resterà inper almeno un altro mese. Entrambi sono accusati nell’ambito dell’inchiesta sulle mazzette da Qatar e Marocco nel cuore dell’Unione europea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Qatargate, Eva Kaili resta in carcere per almeno altri due mesi: è questa la decisione della procura di Bruxelles. Confermati gli arresti anche per Marc Tarabella.La giustizia belga ha confermato la decisione di estendere la custodia cautelare dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito del Qatargate, pe ...