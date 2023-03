“Purtroppo è così”. Licia Colò, la brutta notizia nel privato: “Ve lo annuncio io” (Di venerdì 3 marzo 2023) Licia Colò si è lasciata col marito. Matrimonio finito per l’autrice e conduttrice televisiva che nel corso degli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo stile e alla sua professionalità. Considerata da molti come l’Alberto Angela femminile Licia Colò ha gudiato programmi di divulgazione scientifica di grande successo come “Geo & Geo” e “Alle falde del Kilimangiaro”. La sua ultima avventura televisiva è stata invece “Eden – Un pianeta da salvare”, trasmesso da La7 e conclusosi lo scorso 20 febbraio. Da sempre Licia Colò è impegnata in un’opera di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche ambientali. Qualche tempo fa scrisse sui social: “Sono stanca di tutta l’immondizia che produciamo e distrugge la bellezza del nostro pianeta. Si parla tanto di plastica nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 marzo 2023)si è lasciata col marito. Matrimonio finito per l’autrice e conduttrice televisiva che nel corso degli anni ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo stile e alla sua professionalità. Considerata da molti come l’Alberto Angela femminileha gudiato programmi di divulgazione scientifica di grande successo come “Geo & Geo” e “Alle falde del Kilimangiaro”. La sua ultima avventura televisiva è stata invece “Eden – Un pianeta da salvare”, trasmesso da La7 e conclusosi lo scorso 20 febbraio. Da sempreè impegnata in un’opera di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche ambientali. Qualche tempo fa scrisse sui social: “Sono stanca di tutta l’immondizia che produciamo e distrugge la bellezza del nostro pianeta. Si parla tanto di plastica nel ...

