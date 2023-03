Pullman di bambini si schianta in autostrada: nessun ferito. Decisiva la prontezza di riflessi di un’insegnante (Di venerdì 3 marzo 2023) Tragedia sfiorata sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia a Pietra Ligure. Un Pullman che trasportava una scolaresca di circa cinquanta bambini si è scontrato contro un muro nella carreggiata diretta verso la Francia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Tragedia sfiorata sull'A10 Genova-Ventimiglia a Pietra Ligure. Unche trasportava una scolaresca di circa cinquantasi è scontrato contro un muro nella carreggiata diretta verso la Francia. L'articolo .

