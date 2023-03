Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 3 marzo 2023) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 16 per ventotto ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Domani da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, e, durante il ciclo pomeridiano, fino a puntualmente moderati, sui restanti settori della Regione.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali <small class="subtitle">Protezione ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 marzo 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 16 per ventotto ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Domani da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, e, durante il ciclo pomeridiano, fino a puntualmente moderati, sui restanti settori della Regione.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

