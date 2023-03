Pubblico di Amici accoglie Maria in studio con un lungo applauso: anticipazioni (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo stop per la scomparsa di Maurizio Costanzo, oggi sono riprese le registrazioni di Amici di Maria (domani andrà in onda la puntata registrata lo scorso 23 febbraio). Il Pubblico è già arrivato agli studi e alcune talpe hanno rivelato a Amici News e Gossip Tv quello che la produzione ha chiesto di fare per rispetto nei confronti della conduttrice e del suo lutto. Niente urla (per fortuna), niente cori, ma solo un lungo applauso per Maria De Filippi. “Chiesto al Pubblico di applaudire, ma nessuno deve urlare in studio”. “Abbiamo saputo che è stato chiesto espressamente al Pubblico di non esultare all’ingresso di Maria, ma di applaudire soltanto”. Richiesta più che giusta da parte della produzione, ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo stop per la scomparsa di Maurizio Costanzo, oggi sono riprese le registrazioni didi(domani andrà in onda la puntata registrata lo scorso 23 febbraio). Ilè già arrivato agli studi e alcune talpe hanno rivelato aNews e Gossip Tv quello che la produzione ha chiesto di fare per rispetto nei confronti della conduttrice e del suo lutto. Niente urla (per fortuna), niente cori, ma solo unperDe Filippi. “Chiesto aldi applaudire, ma nessuno deve urlare in”. “Abbiamo saputo che è stato chiesto espressamente aldi non esultare all’ingresso di, ma di applaudire soltanto”. Richiesta più che giusta da parte della produzione, ...

