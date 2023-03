Prysmian: commesse in Olanda da 1,8 miliardi per eolico (Di venerdì 3 marzo 2023) Prysmian Group si è aggiudicato due commesse del valore complessivo di circa 1,8 miliardi assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023)Group si è aggiudicato duedel valore complessivo di circa 1,8assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete ...

Borsa: Milano (+0,8%) sale con Prysmian, debole Saipem

Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio positivo in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib sale dello 0,8%, con Prysmian in rialzo del 4% a 37,8 euro dopo le commesse da 1,8 miliardi in Olanda. Molto bene anche Inwit che cresce del 3,7% dopo i conti e il nuovo piano, seguita da Stellantis in rialzo dell'1,7%.

Prysmian si è aggiudicata due progetti in Olanda

Prysmian ha comunicato di essersi aggiudicata due commesse assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete elettrica, IJmuiden Ver Alpha e ...

Prysmian, commesse da 1,8 miliardi di euro per parchi eolici offshore in Olanda

Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata due ...