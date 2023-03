Prova del nove per l’Inter Women: con la Juventus si dimostri una vera big! (Di venerdì 3 marzo 2023) l’Inter Women (vedi convocate) affronterà la Juventus domani nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Serviranno due gare top. Nerazzurre alla Prova del nove LA GRANDE Prova ? Per l’Inter Women è arrivato il momento di diventare grande. Domani pomeriggio, le ragazze di Rita Guarino affronteranno la quotatissima Juventus di Montemurro nell’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Dopo la qualificazione alla Poule Scudetto, arriva il primo grande impegno per Chawinga e compagne. Il doppio confronto contro le bianconere dirà tanto sul livello della squadra. Durante la regular season, chiusa peraltro con un buon terzo posto a quota 35 punti (a meno cinque dalla Juventus seconda, inarrivabile la ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023)(vedi convocate) affronterà ladomani nel primo atto delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Serviranno due gare top. Nerazzurre alladelLA GRANDE? Perè arrivato il momento di diventare grande. Domani pomeriggio, le ragazze di Rita Guarino affronteranno la quotatissimadi Montemurro nell’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Dopo la qualificazione alla Poule Scudetto, arriva il primo grande impegno per Chawinga e compagne. Il doppio confronto contro le bianconere dirà tanto sul livello della squadra. Durante la regular season, chiusa peraltro con un buon terzo posto a quota 35 punti (a meno cinque dallaseconda, inarrivabile la ...

