Proteste a Tel Aviv: la moglie di Netanyahu "assediata" dal parrucchiere (Di venerdì 3 marzo 2023) Un gruppo di manifestanti ha bloccato all'interno di un salone di bellezza per diverse ore la moglie del premier israeliano. In tutto il Paese cresce la tensione per le Proteste contro la riforma della giustizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_med : In Israele continuate proteste contro riforma Netanyahu. A Tel Aviv e Gerusalemme. Lapid contro premier, 'è pericol… - ANSA_med : In Israele continuate proteste contro riforma Netanyahu. A Tel Aviv e Gerusalemme. Lapid contro premier, 'è pericol… - usaimarco87 : Proteste e disordini in #Israele, ieri sera un centinaio di manifestanti hanno bloccato per ore la moglie del prim… - MaricaGusmitta : #Israele , proteste anti Netanyahu: arresti e feriti a Tel Aviv. 'Rischio guerra civile' - la Repubblica - astrale66 : Israele, proteste anti Netanyahu: arresti e feriti a Tel Aviv. 'Rischio guerra civile' -