Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 3 marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7 Propaganda live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 3 marzo 2023, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 3 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. anticipazioni e ospiti puntata ricca di ospiti musicali: direttamente da ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023)e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.ricca dimusicali: direttamente da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Grillology : @nicolasperi72 @a_r_t_66 @tefulmino Non lo ritengo credibile è un account nato ispirandosi alle manine di Propaganda Live. - globalistIT : - CorriereUmbria : Propaganda Live, stasera venerdì 3 marzo su La7: ospiti e anticipazioni #la7 #televisione #PropagandaLive… - Giancarlissimo1 : @GeppiC @MFerraglioni Con Propaganda Live, uno dei pochi motivi per accendere la TV! Bravissima Geppi! - SAonlinemag : @welikeduel in “scia sanremese”, #colapescedimartino ospiti musicali -