Programmi TV di stasera, venerdì 3 marzo 2023. Fiorella Mannoia alla finale di The Voice Senior (Di venerdì 3 marzo 2023) Fiorella Mannoia (foto US Rai) Rai1, ore 21.25: The Voice Senior finale Talent. Antonella Clerici conduce in diretta la finale dello show musicale, con la partecipazione di Fiorella Mannoia in qualità di ospite. Per i concorrenti rimasti in gara è l'ultima possibilità di esibirsi sul palco con i brani assegnati dai rispettivi coach, ma questa volta a giudicarli e ad eleggere il vincitore della terza edizione sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Al centro della sfida, anche i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, che dopo aver lavorato e preparato le esibizioni insieme ai concorrenti dei rispettivi team, sono ora pronti a darsi battaglia per far eleggere proprio uno dei loro talenti.

